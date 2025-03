Prestes a ver a constitucionalidade da proibição de transporte de moto por aplicativo julgada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, a Uber comprou anúncios de página inteira na capa e no miolo dos dois principais jornais da capital, a Folha de S.Paulo e O Estado de S.Paulo, neste domingo (23), além de despejar vistosa publicidade em portais como o UOL. Como isso não é exatamente barato, a ação mostra o tamanho do lucro que as plataformas esperam obter com a liberação do serviço na capital paulista. A guerra entre a Prefeitura de São Paulo e as plataformas digitais, que vem sendo travada nas redes sociais e na Justiça, também encontram na imprensa uma frente de batalha. Com desigualdade de condições, claro, uma vez que a administração municipal não vai gastar o que uma transnacional de tecnologia tem.