Jair Bolsonaro divulgou uma lista de críticas ao julgamento que poderia ser usada por alunos de língua portuguesa para o estudo de falácias argumentativas. O texto foi enviado por seu canal no WhatsApp logo antes do início da sessão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal que analisa se o torna réu por tentativa de golpe de Estado, entre outros crimes. Vitimização emocional, distorção de fatos, falta de provas concretas para seu argumento e ataques pessoais são usados como estratégias a fim de construir uma narrativa de perseguição política, evitando trazer provas.