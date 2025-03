Políticos de massas gostam de usar metáforas para explicar o mundo. Lula normalmente apela às de futebol, Bolsonaro adota as de casamento. Nesta terça (25), o ex-presidente adentrou o campo do adversário e chutou nas redes, pouco antes de começar o julgamento de sua denúncia no STF, uma metáfora futebolística usando a seleção para sugerir que o ministro Alexandre de Moraes era um juiz-ladrão. Ironicamente, Jair levou um vexame no STF do mesmo tamanho do 4 a 1 que levamos da Argentina. E, em ambos, casos a culpa é de quem perdeu.

"Brasil e Argentina em campo hoje às 21h no Monumental de Núñez. Vamos torcer pelos nossos garotos voltarem com a vitória. Já no meu caso, o juiz apita contra antes mesmo de o jogo começar... e ainda é o VAR, o bandeirinha, o técnico e o artilheiro do time adversário; tudo numa pessoa só", postou.