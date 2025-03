Para quem estava com saudade daqueles momentos em que o então presidente falava um monte de sandices desconexas para seus seguidores no cercadinho do Palácio do Alvorada, Jair Bolsonaro deu uma palhinha do passado em discurso a jornalistas feito logo após o STF torná-lo réu ao lado de sete cúmplices por tentativa de golpe de Estado. Em um primeiro momento, ele seguiu o roteiro preparado pelos advogados. Depois, mandou a estratégia jurídica às favas e refugiou-se em seu rebanho, acreditando que será protegido por ele e por seus aliados no Congresso. E livre do personagem que foi obrigado a encenar nos últimos tempos na esperança de, sei lá, quem sabe, se ver livre do processo judicial ou vender no exterior a imagem de vítima, Jair Messias encarnou Bolsonaro.