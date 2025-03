O presidente dos Estados Unidos Donald Trump deu uma ajuda involuntária ao ministro Alexandre de Moraes, relator da denúncia contra o ex-presidente por golpe de Estado no STF, e causou constrangimento a Jair Bolsonaro ao elogiar a urna eletrônica brasileira em um decreto assinado por ele nesta terça (25). O reconhecimento foi lembrado quando Moraes, na manhã desta quarta (26), tratava de casos de ataque ao sistema eleitoral e à urna eletrônica em meio ao seu voto. Lembrado do decreto pela ministra Cármen Lúcia, ele leu trecho do texto do governo norte-americano, no qual Brasil e Índia são usados como exemplo de segurança no registro eleitoral. O decreto tem como objetivo, segundo a Casa Branca, evitar que pessoas sem cidadania possa, votar, apesar de não ser significativa a quantidade de casos nesse sentido. A ação vai ao encontro do discurso de Trump, que defende que as eleições de 2020, quando perdeu, foram fraudadas.