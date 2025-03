A Polícia Rodoviária Federal deixou de participar de resgates de trabalhadores em situação análoga à de escravo, como vinha fazendo há mais de 15 anos, no segundo governo Lula. Isso foi efeito colateral de uma portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública, de dezembro do ano passado, para limitar a atuação da força policial às suas atribuições originais - que foram expandidas durante o governo Jair Bolsonaro. O Ministério da Justiça promete que um convênio vai ser estabelecido em breve com o Ministério do Trabalho e Emprego para dar continuidade ao apoio de segurança às equipes que resgatam escravizados. Enquanto isso, organizações da sociedade civil e servidores públicos apontam prejuízo no combate à escravidão — a Comissão Pastoral da Terra diz que a PRF participou de 25% de todas as operações desse tipo nos últimos 12 anos.