Quando o STF aceitou a denúncia contra três generais e um almirante por articular a tentativa de golpe de 2022, ele ajudou a colocar um fim no 31 de março de 1964, dia que durou mais do que os 21 anos da ditadura. Pois a impunidade dos artífices, comandantes e torturadores daquele golpe ajudou a semear a tentativa de 2022, que contou com a participação de militares da alta patente. Julgar estrelados é tão ou mais importante quanto um ex-presidente que se negou a aceitar o resultado da eleição.