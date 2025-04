Apesar da queda nas ações da Tesla como protesto diante de suas polêmicas, como gestos tidos como nazistas, Elon Musk permanece como a pessoa mais rica do mundo, com US$ 342 bilhões, segundo a lista da Forbes divulgada nesta terça. Para os que sofrem da patologia de sentir prazer com a fortuna alheia, a informação é um orgasmo. No Brasil, a lista relaciona Eduardo Saverin (US$ 34,5 bilhões), Vicky Safra (US$ 20,7 bilhões), Jorge Paulo Lemann (US$ 17 bilhões), David Velez (US$ 10,7 bilhões), Carlos Alberto Sicupira (US$ 7,6 bilhões), André Esteves (US$ 6,9 bilhões), Fernando Moreira Salles (US$ 6,5 bilhões), Miguel Krigsner (US$ 6,1 bilhões), Pedro Moreira Salles (US$ 6,1 bilhões) e Alexandre Behring (US$ 5,7 bilhões) entre os dez primeiros.