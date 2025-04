A esquerda, que sempre criticou o patriotismo eleitoreiro, vê o governo federal abraçar o slogan "O Brasil é dos brasileiros" em campanha publicitária que será estrategicamente lançada um dia após Donald Trump erguer barreiras a produtos do mundo, inclusive aos daqui, como noticiou Mônica Bergamo, na Folha de S.Paulo. O anúncio do tarifaço será nesta quarta (2). Enquanto isso, o bolsonarismo veste gostosamente o slogan "Make America Great Again", do governo extremista dos Estados Unidos, em bonés que foram usados por muita gente, de deputados até o governador de São Paulo. Mesmo que "Tornar a América Grande Novamente" signifique impor uma política protecionista que pode levar à perda de postos de trabalho no Brasil.