O presidente Donald Trump produziu a "maior fake news estatística da história" ao apresentar a sua tabela de tarifas que serão impostas pelos Estados Unidos a produtos de outros países, na avaliação de Pedro Rossi, professor livre-docente do Instituto de Economia da Unicamp e vice-presidente do Global Fund For a New Economy. "Vamos deixar claro: o critério foi o déficit comercial, não tem nada de reciprocidade como ele disse." Para Rossi, o presidente norte-americano se apresenta como alguém que quer apenas garantir justiça aos seus cidadãos norte-americanos, mas está produzindo uma guerra comercial com uma justificativa falsa.