Pesquisa Genial/Quaest aponta que 56% dos brasileiros é contra a anistia dos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, preferindo que continuem presos e cumpram suas penas. Ou seja, não importa a foto com milhares de seguidores que Bolsonaro produzirá, neste domingo (6), na avenida Paulista, ao lado de governadores que não se importam em passar pano para golpe desde que consigam herdar votos do "mito". Ela, ainda assim, não representa a opinião da maioria do país. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos e o índice de confiança de 95%.