Em ato pró-anistia, Bolsonaro reúne 45 mil, 1/4 do público de um ano atrás Um ato em São Paulo convocado por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a favor de anistia a quem participou de atos e ações golpistas entre outubro de 2022 e 8 de janeiro de 2023 reuniu 44,9 mil pessoas, neste domingo (6), na avenida Paulista. O evento contou com a participação de políticos da direita, entre eles presidenciáveis como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), o de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), e o do Paraná, Ratinho Jr (PSD). Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto