51% do ato em SP quer Bolsonaro com tratamento diferente de quem foi ao 8/1 Pesquisa realizada entre os presentes na avenida Paulista, neste domingo (6), na manifestação pela anistia a quem participou de atos golpistas aponta que 51% defendem tratamento diferenciado entre manifestantes que participaram do 8 de janeiro de 2023 e as lideranças políticas. Outros 44% defendem que ambos os grupos deveriam ser tratados de maneira igual. "A maioria acredita que uma eventual anistia não deva dar um tratamento homogêneo para lideranças como Jair Bolsonaro e os generais e os manifestantes comuns do 8 de janeiro. Isso mostra um desacordo entre a abordagem do PL da Anistia e o que pensa a base militante", afirma Pablo Ortellado, professor de Políticas Públicas da USP e um dos responsáveis pelo levantamento. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto