Bolsonaro bate no peito e diz que a maioria do Brasil está com ele. Se isso for verdade, estamos presenciando uma estranha e sádica forma de afeto em que um povo gosta tanto de uma liderança política que quer vê-la no xilindró. Datafolha, divulgado nesta terça (8), aponta que 52% do país quer vê-lo preso por tentar um golpe de Estado de 2022 enquanto 42% dizem que ele não deveria ir para o xilindró. Margem de erro é de dois pontos.