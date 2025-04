O deputado federal Gilvan da Federal (PL-ES) disse três vezes, nesta terça (8), que quer que o presidente Lula morra, durante uma sessão da Comissão de Segurança Pública da Câmara. Desconhecido da maioria do público que usa garfo e faca, ele consegue minutos de fama ajudando a espalhar esse tipo de ódio. Mas o caso têm um efeito rebote e ajuda a jogar água fria no ânimo do Congresso para apressar a anistia aos golpistas que ele tanto defende. Troquei mensagens com quatro deputados ontem, dois dos quais não são de partidos fiéis ao governo, que lamentaram as declarações do colega e, com algumas variações, disseram que elas são fruto do caldo político que vivemos hoje. Os quatro afirmaram que isso reforça que não é a hora de discutir um tema como a anistia e que o parlamento tem coisas mais importantes a tratar.