Ana Cristina Gayotto de Borba - esposa do desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina Jorge Luiz de Borba - é um dos 155 novos nomes incluídos na "lista suja" do trabalho escravo, atualizada nesta quarta-feira (9) pelo governo federal. Num caso de repercussão internacional, uma fiscalização conjunta de cinco órgãos públicos concluiu que Ana Cristina manteve Sônia Maria de Jesus em regime de trabalho escravo doméstico por quase 40 anos na residência da família Borba, em Florianópolis. Ela e o marido, no entanto, negam qualquer irregularidade.