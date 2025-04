O que comem, onde vivem, como se reproduzem os 20% contrários a taxar rico A nova pesquisa Datafolha é bastante didática sobre o Brasil e a percepção a respeito de quem as instituições servem. Questionados se são a favor da proposta do governo Lula de taxar quem ganha mais de R$ 50 mil por mês e hoje paga menos de 10% de Imposto de Renda, 76% disseram que sim e 20%, não. Ou seja, a maioria pode não saber o que significa justiça tributária ou progressividade de impostos, mas entende que é errado alguém que ganha três salários mínimo pagar proporcionalmente menos imposto do que um felizardo que recebe 33 salários por mês. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto