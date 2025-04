Musk ainda terá bromance com Trump se Tesla derreter na guerra com China? Parece que o gênio bilionário que promete colonizar Marte não conseguiu prever um evento tão previsível quanto um eclipse: apoiar Donald Trump pode ser péssimo para os negócios. Enquanto a Tesla vê seu valor de mercado despencar e clientes fugirem dela como de um Cybertruck em chamas, Musk finalmente pode estar descobrindo que o mundo não decola quando o líder dos Estados Unidos age como uma criança irresponsável. Pelo contrário, dá chabu que nem rojão molhado. Trump, o mesmo homem que iniciou uma guerra comercial com a China em seu primeiro mandato e que deu indícios de que faria isso de novo, impôs tarifas agressivas, chegando a um patamar de 145%. Nesta sexta (11), a China anunciou uma retaliação, baixando 125% sobre produtos do rival. A Tesla, que depende do mercado interno chinês para uma parte significativa de suas vendas globais e da fábrica de Xangai para boa parte de sua cadeia de suprimentos se lascou. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto