O ex-presidente Jair Bolsonaro foi internado de forma emergencial no Rio Grande do Norte, consequência ainda da facada que recebeu na campanha eleitoral de 2018. Antes de mais nada, desejo a ele uma rápida recuperação e que ele possa desfrutar, em breve, de plena saúde. Até para ser julgado e, eventualmente, punido pela tentativa de golpe de Estado.



De tempos em tempos, as paredes do intestino do ex-presidente se colam como consequência do atentado, fechando a passagem de resíduos alimentares. Com isso, ele precisa de intervenção médica, cirúrgica ou não. Isso é fato. Mas também é fato que sempre que ele tem um episódio de saúde como esse, tenta explorá-lo politicamente ao máximo. Quer se colocar como a principal vítima de um tipo de violência que, não raro, ele mesmo fomenta. Neste momento, vende-se nas redes a história de Jair Messias, "um homem que ainda sofre as consequências de se dispor a trabalhar por seu povo". O presidente mira, especialmente, o bolsonarismo-raiz, aqueles 15% da população que acreditam em absolutamente tudo o que ele diz. Esse grupo, que foi capaz até de atender a um pedido de seu líder para ajudar em um golpe de Estado, precisa ser alimentado de tempos em tempos, principalmente quando Bolsonaro é alvo de um processo no STF que pode levá-lo à cadeia.