Desde que o governo começou a sangrar aprovação, uma cantilena vem sendo repetida: Lula precisa aprender a dialogar com os empreendedores, cujo descontentamento com a falta de políticas seria um dos motivos da queda. Mas a última pesquisa Datafolha relativiza isso ao apontar que a intenção de voto em Lula é maior nesse grupo do que junto ao pessoal CLT. Se o governo quiser mudar sua imagem visando à eleição, precisa se atentar a isso. No cenário principal avaliado pelo instituto, o presidente enfrenta nomes como os dos governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), Eduardo Leite (PSDB) e Ronaldo Caiado (União Brasil), do ex-governador Ciro Gomes (PDT) e do empresário Pablo Marçal (PRTB). Ostenta, na média geral, 35% de intenções, frente a 15% do segundo colocado, Tarcísio. A margem de erro geral é de dois pontos.