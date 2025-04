Demorou, mas aconteceu: o bolsonarismo abraçou a causa dos direitos humanos. Sim, você leu certo. O mesmo movimento que durante anos clamou por "bandido bom é bandido morto", que desdenhou da "esquerdalha defensora de vagabundo", que pedia prisão perpétua, pena de morte e a volta do pau-de-arara agora, em uma reviravolta de dar inveja a qualquer roteirista de série política, exige dignidade para presos — desde que, claro, esses presos sejam "os seus". Os relatos trazidos da Argentina por Eduardo Militão, do UOL, onde cinco condenados pelos ataques do 8 de Janeiro de 2023, estão presos e pedindo refúgio, reforçaram a sensibilidade carcerária entre os fiéis do bolsonarismo. Comovidos com a ausência de comida saborosa, o banho frio com canequinha e o pernilongo agressivo, os outrora defensores do "cadeia neles!" passaram a empunhar cartazes invisíveis: "vidas carcerárias importam".