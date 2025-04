O ministro Gilmar Mendes mandou suspender os processos judiciais sobre fraudes na terceirizacão, nesta segunda (14), até que o STF decida sobre o assunto, o que coloca trabalhadores em compasso de espera por seus direitos. No sábado, Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, disse que o Brasil precisa congelar o valor do salário mínimo por seis anos em nome de um ajuste fiscal. Foi aplaudido por muita gente criada no leite com pera que defende a ideia desde os tempos que ela era do então ministro Paulo Guedes. A impressão, com isso, é de que a culpa pelo país não ir para a frente é da massa pobre, que ousa exigir salário justo, direitos e uma jornada mais digna que a 6 x 1.