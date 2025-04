O depoimento do atual diretor-geral da Abin (Agência Brasileira de Inteligência), Luiz Fernando Corrêa, e do ex-número 2, Alessandro Moretti, nesta quinta (17), mostra que a a investigação da Polícia Federal sobre o uso ilegal do órgão durante o governo Bolsonaro segue viva. O que é um alento, pois a máquina bolsonarista de arapongagem foi um dos maiores escândalos de uma República já acostumada com barafundas. Mas a lista completa de alvos segue um mistério. Claro que a investigação ocorre também em meio a uma disputa entre a Abin e a PF, prova disso foi o quiprocó envolvendo a revelação da espionagem dos paraguaios sobre Itaipu Binacional. E há indícios de que estruturas que operavam às sombras antes continuariam sendo protegidas no governo Lula. Mesmo assim, os órgão de fiscalização e controle devem uma resposta ao país sobre quem foi ilegalmente monitorados e o porquê.