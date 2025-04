Trump contra Duda Salabert e Erika Hilton gera violência a trans no Brasil O governo Donald Trump concedeu um visto às deputadas Erika Hilton e Duda Salabert identificando-as como homens e não mulheres, apesar de toda a documentação oficial que elas entregaram as identificarem como do sexo feminino. Ou seja, os Estados Unidos, um país estrangeiro, ignorou o que o Brasil havia atestado em nome de sua própria política discriminatória. A decisão, que foi celebrada pela extrema direita brasileira, ajuda a fomentar violência contra um grupo que já vive sob o medo ao reforçar o seu processo de desumanização. Pois quando um país poderoso que se diz farol das liberdades ao afirmar que as deputadas estão erradas ao se reconhecerem como mulheres mostra aos preconceituosos brasileiros que eles têm razão em sua cruzada medieval. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto