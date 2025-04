A fuga do Brasil já era uma das opções do ex-presidente Jair Bolsonaro em caso de futura condenação por golpe de Estado muito antes de o governo Lula ter concedido asilo à ex-primeira-dama do Peru Nadine Heredia. A Justiça do seu país a condenou e a seu marido, o ex-presidente Ollanta Humala, a 15 anos de prisão por corrupção. Em entrevista a Jamil Chade, do UOL, o chanceler Mauro Vieira disse que o critério foi humanitário e seguindo as convenções internacionais. Para a discussão sobre o uso do asilo no caso de Bolsonaro, as razões importam pouco, na minha avaliação. Porque o ex-presidente já havia mostrado que se tiver que fugir, vai dar um jeito, não importa como.