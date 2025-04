Protestos mostram que mundo não assistirá calado à ascensão do fascismo Milhares da pessoas foram às ruas em diferentes partes do mundo para protestar contra medidas autoritárias, discursos de ódio e o avanço de políticas de extrema direita. De Londres a Nova York, passando pela Turquia, a mensagem é a mesma: a sociedade não permitirá que direitos conquistados a custo de suor e sangue desapareçam. E a mesma internet que ajudou a disseminar o fascismo e a ultradireita também está sendo usada como ferramenta de resistência. Em Londres, manifestantes tomaram as ruas, neste sábado (19), após uma decisão da Suprema Corte britânica que restringiu direitos da pessoas trans, pauta frequentemente instrumentalizada por grupos conservadores e extremistas. Os protestos mostram que a população não aceitará passivamente políticas que marginalizem minorias — um dos primeiros passos de regimes autoritários. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto