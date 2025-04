O general Mário Fernandes é um dos seis aliados de Bolsonaro que se tornaram réus, nesta terça (22), pelo STF, acusados de executar ações da tentativa de golpe de Estado. Ele teria sido responsável pelo plano "Punhal Verde e Amarelo", que previa o envenenamento de Lula, a execução de Geraldo Alckmin e a explosão do ministro Alexandre de Moraes. O fato de que ele pode ser um dos beneficiados pelo projeto de lei de anistia que o bolsonarismo tenta aprovar no Congresso Nacional visando a livrar o seu líder máximo do xilindró deveria fomentar uma reflexão na turma sem memória do deixa-disso.