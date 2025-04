A Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União botaram na rua, nesta quarta (23), uma megaoperação para combater um esquema de mensalidades descontadas ilegalmente de aposentadorias e pensões feitos por um grupo de associações e sindicatos picaretas. Foram R$ 6,3 bilhões desviados entre o primeiro ano do governo Jair Bolsonaro e o segundo ano do governo Lula, segundo a PF e a CGU. A operação, com mais de 700 policiais e 80 servidores do CGU, afastou o presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, nesta quarta (23).