O Brasil registrou 2.185 conflitos no campo em 2024, o segundo maior índice desde 1985, segundo relatório divulgado nesta quarta-feira (23) pela CPT (Comissão Pastoral da Terra). Os dados integram o "Caderno Conflitos no Campo 2024". A publicação, que já teve 38 edições, é um dos mais importantes mapeamentos da violência e da resistência no meio rural brasileiro. O ano passado só não foi mais violento do que o de 2023, quando ocorreram 2.250 casos. Na última década, o aumento de conflitos é de 57%. As ameaças de morte também aumentaram, segundo a CPT, passando de 219 em 2023 para 272 em 2024 (alta de 24%). Foi o maior patamar dos últimos dez anos.