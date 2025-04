Antes de mais nada, um necessário disclaimer: desejo pronta recuperação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ninguém que deseje a morte de alguém do qual discorda deveria participar do debate público. Mas uma coisa é a situação de saúde do presidente após a facada que levou em 2018, outra é a exploração midiática e política que ele vem fazendo dela. Desde que foi operado, Bolsonaro participou de uma live em que se vendeu capacete, deu uma longa entrevista à TV e recebeu vários políticos para discutir a anistia à sua tentativa de golpe, tudo no seu quarto no hospital. Diante disso, qualquer semovente entende que ele estava em condições de receber uma oficial de Justiça e assinar um documento.