A prisão do ex-presidente Fernando Collor jogou para segundo plano um escárnio cometido em Brasília nesta quinta (24): a cassação do mandato de Chiquinho Brazão (sem partido) por... excesso de faltas nas sessões da Câmara dos Deputados. Com isso, o Congresso Nacional aponta que não bater ponto é pior do que ser acusado pela Polícia Federal de mandar matar a vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes. Brazão só deixou de comparecer "à terça parte das sessões ordinárias da Casa a que pertence", como prevê a regra que prevê a cassação, porque está em prisão domiciliar por ordem do Supremo Tribunal Federal. Aliás, a Câmara quase não autorizou o encarceramento do deputado, que teve 277 votos, quando 257 eram necessários. Bateu na trave.