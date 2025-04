Com a prisão de Collor, STF limpa o terreno para a de Bolsonaro A prisão, nesta sexta (25), do ex-presidente Collor, condenado pelo Supremo Tribunal Federal, há quase dois anos, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, abre caminho para a do também ex-presidente Bolsonaro, réu em um processo por golpe de Estado, entre outros crimes. Pois seria muito incômodo para a Justiça se Jair fosse condenado e tivesse a prisão decretada enquanto Fernando ainda estivesse livre, leve e solto. A prisão foi decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, que negou os últimos recursos apresentados pela defesa. Ele recebeu R$ 20 milhões em propina de um esquema envolvendo a construtora UTC e a BR Distribuidora, entre 2010 e 2014, período em que era senador por Alagoas, ação que derivou da Lava Jato. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto