Dois anos após criar um grupo de trabalho para elaborar propostas para regulamentar o trabalho por aplicativos, o governo Lula ainda não conseguiu aprovar uma lei nesse sentido. No caso dos entregadores a situação é ainda pior que a dos motoristas, pois não há nem projeto tramitando. Essas categorias ganham pouco, trabalham muito e ficam sozinhas quando se acidentam. São chamados por muitos de "empresários", mas sofrem como precarizados. Entre as pautas prioritárias de 2025 que as centrais sindicais vão levar para Lula neste Primeiro de Maio está a aprovação do PLC 12/2024, que regulamenta os direitos trabalhistas, previdenciários e sindicais de trabalhadores mediados por plataformas no transporte da pessoas - ou seja, motoristas. Ele tramita no Congresso após debates nesse grupo de trabalho.