Trabalhadores brasileiros têm uma pauta de reivindicações neste Primeiro de Maio que inclui o desejo de ter dois dias por semana para descansar, receber uma taxa mínima digna por corrida ao entregar comida e ter de volta a grana tungada de aposentadorias e pensões. Mas a maior ameaça não está nas mãos de ações e inações do Congresso e do Palácio do Planalto, mas do STF: a possibilidade do tribunal legalizar fraudes na terceirização em benefício dos patrões. Em 14 de abril, o ministro Gilmar Mendes mandou suspender os processos judiciais sobre fraudes na terceirizacão até que o Supremo Tribunal Federal decida sobre o assunto, o que colocou muita gente em compasso de espera por seus direitos. E sob o medo de, uma hora para outra, serem avisados que são apenas empresários e, portanto, não contam com direitos trabalhistas previstos no artigo 7º da Constituição.