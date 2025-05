O número de brasileiros que acredita que as mudanças climáticas não são um risco subiu de 5%, em junho de 2024, para 9%, em abril de 2025, segundo o Datafolha. Como a margem de erro é de dois pontos, essa parcela esperta da população agora empata com aquela que defende que o planeta Terra tem o formato de uma pizza, de uma panqueca, de um frisbee. Em abril do ano passado, pesquisa Datafolha apontou que os que sabem que o formato do planeta é esférico eram 90% enquanto os terraplanistas perfaziam 8%.