Há uma ameaça ainda maior aos aposentados do que a roubalheira no INSS Aproveitando que o INSS entrou na pauta por conta da tungada criminosa através de descontos ilegais em aposentadorias e pensões feita por associações e sindicatos, vale ressaltar que há uma ameaça ainda maior sobre quem depende da Previdência Social: a desvinculação dos benefícios do salário mínimo. O atual governo garante que isso não vai rolar. Mas a pressão é grande. É também uma porrada, mas uma porrada discutida abertamente, com a benção da Faria Lima, dos tecnocratas, dos mais ricos. Uma porrada sob a justificativa do "bom senso" - termo que, aliás, Donald Trump usa à exaustão para justificar o injustificável. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto