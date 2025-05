Três em cada dez brasileiros entre 15 e 64 anos até reconhecem a língua portuguesa, mas são incapazes de compreender e escrever mensagens de forma eficaz, segundo estudo da Ação Educativa. Enquanto isso, uma multidão acredita em tudo o que lê nos grupos de zap e redes sociais e compartilha de forma irresponsável tudo o que recebe. Se o analfabetismo funcional é terrível, o analfabetismo midiático é uma desgraça. Tendemos a acreditar que "verdade" é todo conteúdo no qual acreditamos e "mentira" é tudo aquilo do qual discordamos. Isso surge como um mecanismo de proteção do indivíduo e do grupo, mas também causa problemas pela simples razão de que nem sempre as informações que detemos ou nossa visão de mundo está amparada em fatos. Isso é piorado pelas bolhas produzidas pelos algoritmos nas redes sociais, que nos isolam e dificultam o respeito à diferença.