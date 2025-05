Certas declarações já seriam equivocadas se proferidas por um cidadão comum, como a sugestão de que eleitores de Bolsonaro devem ser enterrados em uma vala. Mas quando se trata do governador do estado com a maior letalidade policial do país, o negócio ganha tons bizarros. Pois há pouca diferença entre isso e o "fuzilar a petralhada" dito por Jair. "Tivemos um presidente que sorria daqueles que estavam na pandemia sentindo falta de ar. Ele vai pagar essa conta dele e quem votou nele podia pagar também a conta. Fazia no pacote. Bota uma 'enchedeira'. Sabe o que é uma 'enchedeira'? Uma retroescavadeira. Bota e leva tudo para vala", afirmou o petista Jerônimo Rodrigues, na última sexta, no interior da Bahia.