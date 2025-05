O dia 20 de novembro de 2024 começou com expectativa e terminou com frustração para os cerca de 7 mil moradores do Quilombo Lagoas, no sul do Piauí. Notícias vindas de Brasília davam conta de que aquele Dia da Consciência Negra seria também um marco histórico para a comunidade quilombola, a maior do Nordeste. O presidente Lula (PT) enfim assinaria o decreto de desapropriação de propriedades privadas dentro do quilombo, o que permitiria avançar no pedido de titulação da área, aberto em 2008. A rubrica, porém, não veio.