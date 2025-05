Um ato em Brasília convocado por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a favor de anistia a quem participou de atos e ações golpistas entre outubro de 2022 e 8 de janeiro de 2023 reuniu 4 mil pessoas, na tarde desta quarta (7). A caminhada terminou no Congresso Nacional. Os números são do Monitor do Debate Político do Cebrap e da Universidade de São Paulo junto com a ONG More in Common. A contagem foi feita no pico da manifestação, às 16h30, em frente à Catedral Metropolitana, a partir de fotos aéreas analisadas com software de inteligência artificial.