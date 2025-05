Enquanto o Brasil foca a atenção no conclave que vai escolher o sucessor do papa Francisco, a violência volta a escalar na Caxemira, uma das regiões mais tensas do planeta, opondo Índia e Paquistão. Estima-se que ambos os países tenham mais de 170 ogivas nucleares cada. Ironicamente, contudo, o maior risco neste momento não é uma escaramuça com bombas, mas com água — o que levaria à inviabilidade do vizinho e uma catástrofe humanitária. Em 22 de abril, um ataque na Caxemira indiana deixou 26 turistas mortos. Nova Delhi acusou o vizinho de apoiar grupos terroristas, enquanto Islamabad disse que não tinha nada a ver com isso. Nesta terça (6), a Índia atacou o Paquistão, que prometeu retaliar, deixando 26 mortos até agora.