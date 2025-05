Pedir para um aposentado ou pensionista do interior do país com pouco ou nenhum acesso à internet para acessar um aplicativo a fim de ratificar que foi vítima de fraude é desconsiderar a realidade. Mas é esse o mecanismo que o governo federal propôs, nesta quinta (8), para garantir que o dinheiro roubado entre os governos Bolsonaro e Lula na fraude envolvendo o INSS volte aos seus reais donos. Foi informado, em coletiva à imprensa, que o aplicativo "Meu INSS" será a plataforma usada para isso. Participaram do anúncio os ministros Jorge Messias (AGU), Vinicius Marques de Carvalho (CGU), Wolney Queiroz (Previdência Social) e o presidente do INSS, Gilberto Waller.