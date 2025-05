Dino alerta Centrão a não usar golpismo pró-Bolsonaro para defender emendas O centrão, que é mais oportunista e fisiológico do que golpista, aplicou uma manobra rocambolesca para livrar Alexandre Ramagem da ação penal por golpe de Estado — que foi hit de sucesso do grupo "Bolsonaro e seus Cúmplices". Fez isso não apaixonado pelo sorriso do deputado ou pelos olhos do ex-presidente, mas para mandar ao STF o recado de que os parlamentares não vão aceitar punições em processos por desvios de emendas, como já disse aqui antes. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto