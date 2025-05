Donald Trump negocia a doação de um Boeing 747-8 da família real do Catar, no valor de mais de R$ 2 bilhões, que seria usado como avião presidencial durante sua gestão e, depois, transferido à sua biblioteca presidencial, podendo, portanto, ser usado livremente por ele quando deixar o poder. Há um evidente conflito de interesses. Como o Catar é um país com fortes laços econômicos e políticos com os EUA, e o próprio Trump tem interesses empresariais particulares por lá, um presente dessa magnitude levanta suspeitas sobre possíveis influências em suas decisões. A Constituição americana proíbe que o presidente receba presentes de governos estrangeiros sem autorização do Congresso, mas há pouca dúvida de que ele consiga um aval de um Congresso cuja maioria lhe é subserviente.