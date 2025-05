A influenciadora Virginia Fonseca está depondo na CPI das Bets no Senado, nesta terça (13), sobre as campanhas publicitárias da apostas on-line que ela fez para seus mais de 53 milhões de seguidores no Instagram. Ela disse que alerta para o jogo responsável, mas, na prática, acaba contribuindo, ao lado de outros influenciadores, para aumentar esse problema de saúde pública. Aliás, é uma brincadeira de mau gosto que publicidades multicoloridas, trazendo sorridentes influenciadores, prometendo mundos e fundos, sejam encerrados com o alerta "jogue com responsabilidade". Qualquer tigrinho com problemas de cognição sabe que as casas da apostas lucram exatamente com o comportamento compulsivo promovido por elas mesmas. Isso soa como um traficante na "cracolândia" vender uma pedra e alertar: fume com moderação.