Pepe Mujica é um símbolo mundial de humildade, coerência e humanidade, provando que a simplicidade e a honestidade podem coexistir com a grandeza política. "Eu não sou pobre, eu sou sóbrio, de bagagem leve. Vivo com apenas o suficiente para que as coisas não roubem minha liberdade", disse. Vai fazer muita falta. Muita. Ele, que nasceu em um bairro humilde de Montevidéu, se tornou um ícone global não por seu poder, mas por sua recusa a ele. Enquanto muitos políticos se perdem na corrupção e no luxo, Mujica escolheu viver com menos para ser mais. Durante seu mandato como presidente do Uruguai (2010-2015), doou seu salário para programas sociais e manteve sua vida simples em uma pequena casa rural, longe dos palácios presidenciais.