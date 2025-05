Bolsonaro disse, nesta quarta (14), em entrevista a Carla Araújo e Josias de Souza, do UOL, que conversas vadias que teve com comandantes militares e assessores civis sobre medidas a serem tomadas após a derrota nas eleições, como a decretação de um estado de sítio, ocorreram porque o Tribunal Superior Eleitoral negar um pedido do PL para anular os votos de Lula. Quis vender que, durante a sua gestão, a estrutura da Presidência da República era um grande boteco no qual reuniões de caráter golpista, algumas com a participação da cúpula das Forças Armadas, aconteciam com a mesma frivolidade com a qual se pede uma cerveja litrão, um frango a passarinho e, claro, uma porção de tremoços.