Da mesma forma que não se morre de frio nas ruas de São Paulo, não se morre de reintegração de posse. Morre-se de especulação imobiliária, que, em São Paulo, dita leis, elege políticos, pressiona contra políticas eficazes de saúde pública e instrumentaliza a violência policial. Tudo para valorizar regiões com a expulsão de "indesejáveis" para as franjas da cidade. A forma com a qual a Polícia Militar vem tratando moradores que protestam contra a desocupação da favela do Moinho, na região central da capital, é também explicada pelas necessidades do mercado imobiliário. Há muito que empresas tentam remover a comunidade de lá. Sabe como é, né? Aquele bando de gente pobre só joga o preço do metro quadrado para embaixo e afasta os "homens de bem" da cidade que eles compraram. Temos um constante Pinheirinho em São Paulo, mas como segue a conta-gotas, não vira manchete. Banalizou-se, como a corrupção ou a superexploração do trabalho.