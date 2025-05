O Ibama e a gestão Marina Silva no Meio Ambiente conseguiram entregar dois anos seguidos de redução no desmatamento, apesar das pressões contrárias ao seu trabalho no Congresso Nacional, por governadores e prefeitos e pelo próprio governo Lula. O desmatamento no Brasil caiu em todos os biomas, com exceção da Mata Atlântica, que permaneceu estável, pela primeira vez em seis anos. Segundo relatório anual do MapBiomas, divulgado nesta quinta (15), a queda foi de 32,4%, em 2024, em relação a 2023. Foi o segundo ano seguido de redução no ritmo de perda da cobertura vegetal.