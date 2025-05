Quem lucra com moto por app? Regras para frear abusos têm trajeto difícil Que condições teriam que ser cumpridas para a regulamentacão do serviço de aplicativo de transporte por moto em São Paulo? Seria possível aprovar regras que garantam qualidade de vida ao motorista, segurança ao usuário e aos demais cidadãos e que não onere o já sobrecarregado sistema de saúde com os feridos que virão como consequência da atividade seria aceito? Nesta sexta (16), a 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo voltou a proibir que a Uber e a 99 ofereçam o serviço, em mais um capítulo da guerra entre plataformas digitais bilionárias controladas por capital estrangeiro e o poder público brasileiro. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto